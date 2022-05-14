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Ekonomi

Rekabet Kurumunun gündeminde 21 aktif soruşturma bulunuyor

Rekabet Kurumunun gündeminde bu yıl piyasalara rekabetçi yön vermek amacıyla 21 aktif soruşturma bulunurken, gözler, gıda, bilişim teknolojileri ve iş gücü gibi alanlardaki soruşturmaların sonuçlarına çevrildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.05.2022
Rekabet Kurumunun gündeminde 21 aktif soruşturma bulunuyor

Ankara

Rekabet Kurumunun gündeminde bu yıl piyasalara rekabetçi yön vermek amacıyla 21 aktif soruşturma bulunurken, gözler, gıda, bilişim teknolojileri ve iş gücü gibi alanlardaki soruşturmaların sonuçlarına çevrildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurum, geçen yıl zincir marketler başta olmak üzere kamuoyunun dikkatle takip ettiği çok sayıda önemli soruşturmayı sonuçlandırdı.

2019'da 15, 2020'de 26 soruşturma tamamlanırken, geçen yıl sonuçlandırılan soruşturma sayısında önemli artış yaşandı. Kurum, 2021'de 44 soruşturmayı tamamladı. Bu soruşturmaların, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, sağlık hizmetleri, makine endüstrisi, iş gücü ve turizm alanlarında yoğunlaştığı görüldü.

Soruşturmalar sonucunda ilgili firmalara 4,23 milyar lira ceza uygulanırken, gıda endüstrisi 3 milyar 188 milyon lirayla en fazla ceza kesilen sektör oldu. Zincir marketler ve tedarikçilerine ilişkin soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Söz konusu işletmelere 2,7 milyar lira para cezası uygulandı.

Gündemde yeni soruşturmalar var

Kurumun gündeminde bu yıl devam eden aktif 21 soruşturma bulunuyor. Bu soruşturmalardan 16'sı geçen yıl başlatıldı.

Soruşturmaların 7'sinin gıda endüstrisi (paketli ürün üretimi, toptan-perakende satış, içecekler, yiyecek ve içecek hizmetleri), 4'ünün bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik olması dikkati çekiyor.

Kurumun gündeminde kimya ve madencilik (petrol ürünleri, akaryakıt, kimyasal ürünler vs) sektörü ile makine endüstrisine (beyaz eşya, elektrikli ürünler vs) yönelik 2'şer soruşturma bulunuyor.

Kurum, tarım ve tarımsal ürünler (gübre, tohum vb), sağlık hizmetleri, inşaat ile lojistik, depolama ve posta hizmetlerine ilişkin soruşturmalarını da sürdürüyor.

Sektör incelemeleri de takip ediliyor

Rekabet Kurumunun yürüttüğü soruşturmaların yanında başlattığı sektör incelemeleri de yakından izleniyor.

Kurumun, piyasaları denetleme yetkisinin yanı sıra rekabet savunuculuğu kapsamında en önemli faaliyetlerinden birisi de sektör incelemeleri olarak öne çıkıyor.

Hazırlanan raporlarla, belirli bir sektörün ya da piyasaların geneline veya belli bir bölümüne ilişkin yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıllarda televizyon yayıncılığı ve fuarcılık alanlarındaki incelemeler tamamlanmıştı.

Kurum bünyesindeki "ödeme hizmetlerinde finansal teknolojiler", "yaş sebze ve meyve" ile "e-pazaryerleri platformları" sektör incelemeleri de kısa süre önce bitirildi.

Rekabet Kurumu, bu yıl "hızlı tüketim malları perakendeciliği", "çevrim içi reklamcılık", "ilaç" ve "akaryakıt" piyasalarına yönelik sektör incelemeleri yürütüyor.

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