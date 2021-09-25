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Ekonomi

Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek

Rekabet Kurumu uzman yardımcıları arasına "yapay zeka, adli bilişim ve yazılım mühendisleri" de katılacak.

Merve Özlem Çakır   | 25.09.2021
Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek

Ankara

Rekabet Kurumunun "Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavına ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına, uzmanlık kademelerine atanma ile meslek personelinin yetiştirilmesine ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, Kuruma yapay zeka, adli bilişim ve yazılım mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek.

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