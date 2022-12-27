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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen "Zor Yıllar Sergisi"nin açılışında konuştu.
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Ekonomi

Rekabet cezalarındaki alt sınır 2023 yılı için 105 bin 688 lira oldu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

Mustafa Çalkaya   | 27.12.2022
Rekabet cezalarındaki alt sınır 2023 yılı için 105 bin 688 lira oldu

Ankara

Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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