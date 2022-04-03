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Ekonomi

Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat artışı beklenmiyor

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Uysallı, ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat artışı beklemediklerini belirtti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.04.2022
Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat artışı beklenmiyor

Ankara

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, AA muhabirine, hububat ve bakliyat piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Buğday ticaretinin yüzde 24'ünün gerçekleştirildiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın genel anlamda piyasaları etkilediğine işaret eden Uysallı, Türkiye'nin ise hububat sezonunun açılmasına sadece 50 gün kalması nedeniyle avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

Uysallı, bu yıl hava şartlarının da olumlu seyrettiğini belirterek, "Türkiye'de bu yıl başta buğday ve arpa olmak üzere çok yüksek rekolte bekliyoruz. Maksimum 3,5-4 milyon tonu makarnalık olmak üzere 20 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını rahat rahat karşılıyor. Gerek devreden stoklarımız gerek sanayicinin ve tüccarın elindeki stoklar hiçbir probleme gerek olmayacak derecede yeterli. Dolayısıyla biz kısa ve orta vadede hiçbir problem olacağını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) aylardır sistemi sübvanse ederek sanayiciye uygun fiyatlı un verdiğine değinen Uysallı, TMO'nun son yaptığı artışa rağmen fiyatlarının halen piyasanın çok altında olduğunu kaydetti. Uysallı, "Piyasadaki reel fiyat ile TMO'nun açıkladığı fiyat hala fırıncı ve un sanayicisi lehine. Ben piyasanın TMO zammından hareketle zam yapacağını düşünmüyorum. Piyasada ramazan öncesi sağlıklı bir denge var." diye konuştu.

Uysallı, Türkiye'de bakliyatın bir kısmının ülke kaynaklarından bir kısmının ithalatla karşılandığına dikkati çekerek, "Kovid-19 salgını sonrası dünyadaki üreticilerin aldığı pozisyon ve iklimle bağlantılı olarak zaman zaman fiyatlar yükseliyor ama burada da sezon beklentimiz pozitif." dedi.

- "İhracat tedbirlerine gerek yok"

Sektörün ihracatına yönelik de değerlendirmede bulunan Uysallı, hububat piyasalarında ufak tefek istisnalar dışında ihracat tedbirlerini gerektirecek "panik havasını" doğru bulmadıklarını dile getirdi. Uysallı, "Bize göre ihracatta tedbir alacak hiçbir problem yok. Zaman zaman sahada oluşan görüntülerden etkilenerek ihracat yasaklamaları oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uysallı, ramazan ayındaki fiyat gelişmelerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye'deki üreticiler, özellikle ramazan döneminde insanların ihtiyaçlarını önceleyecek kadar alışkanlıkları ve gelenekleri olan bir grup. Elbette enflasyonist ortamda zaman zaman küçük fiyat ayarlamaları olabilir ama ben insanların çok rahatsız olacağı bir fiyat artışı beklemiyorum. Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde bir fiyat artışı kesinlikle beklemiyorum. Eğer maliyetler bu düzeyde kalırsa, hububat ve bakliyat üreticilerinin zam yapacağını düşünmüyorum."

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