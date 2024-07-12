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Ekonomi

PTT'den "Sülüngiller" konulu posta pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ tarafından "Sülüngiller" konulu sürekli posta pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Serhat Tutak  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
PTT'den "Sülüngiller" konulu posta pulu ve ilk gün zarfı Fotoğraf: PTT AŞ

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Sülüngiller" konulu (26x36 milimetre boyutunda) 29, 81, 175 lira bedelli sürekli posta pulları ile bunlara ait 314 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT Pul Müzesi'nde "Sülüngiller Konulu Sürekli Posta Pulları 12.07.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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