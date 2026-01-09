Dolar
43.14
Euro
50.27
Altın
4,472.77
ETH/USDT
3,095.80
BTC/USDT
90,440.00
BIST 100
12,150.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Pegasus Hava Yolları bugün İran'a yapacağı seferleri iptal etti

Pegasus Hava Yolları, bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün İran'ın çeşitli kentlerine icra etmeyi planladığı seferlerini yapmayacak.

Kenan Irtak  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Pegasus Hava Yolları bugün İran'a yapacağı seferleri iptal etti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, şirket, İran'a bugün yapacağı seferlerini iptal etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın yapılacak seferlerin durumuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 58 zanlı adliyede
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı
Mehmetçiğin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pegasus Hava Yolları bugün İran'a yapacağı seferleri iptal etti

Pegasus Hava Yolları bugün İran'a yapacağı seferleri iptal etti

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti

İran'da gösteriler 12. gününde çeşitli kentlerde devam ediyor

İran'da gösteriler 12. gününde çeşitli kentlerde devam ediyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı

BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet