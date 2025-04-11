Pakistan menşeli bazı pirinç türlerinin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı
Pakistan'dan ithal edilen yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirincin (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) tarife kontenjanının bu yılki dağıtımında düzenlemeye gidildi.
Ankara
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bu ürünün tarife kontenjanının bu yıl dağıtımına ilişkin başvurular, 15 iş günü içinde yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.