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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"na katılıyor.
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Ekonomi

Pakistan menşeli bazı pirinç türlerinin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı

Pakistan'dan ithal edilen yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirincin (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) tarife kontenjanının bu yılki dağıtımında düzenlemeye gidildi.

Sehernur Karsu  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Pakistan menşeli bazı pirinç türlerinin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bu ürünün tarife kontenjanının bu yıl dağıtımına ilişkin başvurular, 15 iş günü içinde yapılacak.

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