Euro
9.66
Dolar
8.05
BIST 100
1,413.77
Altın
1,745.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazineye ait 7 ilde bulunan 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.04.2021
Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek

Ankara

Kurumun özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa da bulunan 19 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatiflerle kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmesi için ilanda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.

İllere ve taşınmazlara göre değişen ihalelerdeki son teklif verme, geçici teminat ve ihale şartnamesi bedelleri de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki duyuruda yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek

Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek

Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği ve kullanımına dair usul ve esaslar belirlendi

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri 10.00-16.00 oldu

AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
BTK, temsilci atama yükümlülüğünü yerine getiren Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı

BTK, temsilci atama yükümlülüğünü yerine getiren Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin satışlar ve imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin satışlar ve imar planı değişiklikleri onaylandı