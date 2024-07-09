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Ekonomi

Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazın satışını gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 11 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Mert Davut  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazın satışını gerçekleştirecek

Ankara

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 1, Aydın'ın Didim ilçesinde 2, Kuşadası ilçesinde 1 ve Malatya'nın Battalgazi, Kırşehir'in merkez, Sakarya'nın Arifiye, Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde birer olmak üzere toplam 11 taşınmazın satışı yapılacak.

Antalya'da yer alan taşınmazlar için 30 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. Aydın'ın Didim ilçesinde ve Malatya'daki taşınmazlar için 31 Temmuz son teklif verme tarihi olarak belirlendi. Diğer taşınmazlar için de 1 Ağustos'a kadar teklif sunulabilecek.

Taşınmazların ihalesi için 5 bin lira ila 25 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat bedelleri 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri İdarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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