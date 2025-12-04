Dolar
Ekonomi

Otomotiv kasımda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye'de otomotiv sektörü kasım ayında 3 milyar 751 milyon 656 bin dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Otomotiv kasımda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasımda toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 22 milyar 718,2 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv 3 milyar 751 milyon 656 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2 milyar 367 milyon 197 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 479 milyon 757 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Kasım ayında ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör yüzde 44,2 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 69,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,5 artışla 15 milyar 821 milyon 420 bin dolar olarak hesaplandı.

Kasımda ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik düşüşle 3 milyar 290 milyon 836 bin dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 9,8'lik yükselişle 533 milyon 47 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 658 milyon 520 bin dolarla Almanya, 1 milyar 215 milyon 753 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 87 milyon 449 bin dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar 336 milyon 497 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 882 milyon 165 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 610 milyon 75 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in kasım ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASIM (Bin dolar)SON 12 AYLIK (Bin dolar)
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24) (yüzde)Pay(25) (yüzde)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.324.0693.290.836-1,014,536.129.20836.020.348-0,313,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.307.3362.250.107-2,59,924.451.89524.104.084-1,48,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.057.3471.038.103-1,84,611.885.15612.293.1823,44,5
Yaş Meyve ve Sebze359.838519.02344,22,33.538.0903.432.895-3,01,3
Meyve Sebze Mamulleri242.485212.376-12,40,92.713.2592.593.514-4,41,0
Kuru Meyve ve Mamulleri191.936162.786-15,20,71.839.1101.752.661-4,70,6
Fındık ve Mamulleri291.183197.359-32,20,92.586.0322.294.662-11,30,8
Zeytin ve Zeytinyağı74.69535.989-51,80,2796.053523.970-34,20,2
Tütün79.50472.729-8,50,3955.5721.053.80010,30,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.34811.74213,50,1138.621159.39915,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER346.917368.3506,21,63.819.7703.955.2913,51,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller346.917368.3506,21,63.819.7703.955.2913,51,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ669.816672.3790,43,07.857.5447.960.9731,32,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri669.816672.3790,43,07.857.5447.960.9731,32,9
II. SANAYİ15.587.55515.821.4201,569,6183.278.114192.174.6004,971,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.229.6721.094.375-11,04,813.878.63713.665.277-1,55,1
Tekstil ve Hammaddeleri853.308743.045-12,93,39.471.8869.409.452-0,73,5
Deri ve Deri Mamulleri116.471100.445-13,80,41.531.4811.454.983-5,00,5
Halı259.893250.886-3,51,12.875.2702.800.843-2,61,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.518.3882.367.197-6,010,430.778.66031.974.5423,911,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.518.3882.367.197-6,010,430.778.66031.974.5423,911,8
C. SANAYİ MAMULLERİ11.839.49512.359.8484,454,4138.620.816146.534.7805,754,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.485.1801.290.599-13,15,718.100.73816.766.621-7,46,2
Otomotiv Endüstrisi3.237.1483.751.65615,916,536.884.53141.248.48911,815,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri152.748164.2547,50,71.912.7812.173.56713,60,8
Elektrik ve Elektronik1.447.9481.479.7572,26,516.621.52717.483.3135,26,5
Makine ve Aksamları944.151982.0964,04,311.206.43611.075.343-1,24,1
Demir ve Demir Dışı Metaller1.058.7151.049.054-0,94,612.404.89413.106.0035,74,8
Çelik1.246.1041.319.2635,95,816.047.11816.471.9182,66,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri345.263361.7074,81,64.323.2254.456.0053,11,6
Mücevher684.148601.266-12,12,67.537.5647.976.4605,82,9
Savunma ve Havacılık Sanayii613.668746.47621,63,36.454.0418.442.82730,83,1
İklimlendirme Sanayii624.421613.721-1,72,77.127.9617.334.2342,92,7
III. MADENCİLİK485.347533.0479,82,35.980.1446.159.4663,02,3
Madencilik Ürünleri485.347533.0479,82,35.980.1446.159.4663,02,3
T O P L A M (TİM*)19.396.97019.645.3031,386,5225.387.466234.354.4134,086,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.839.8213.072.9208,213,535.941.69536.240.1760,813,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.236.79222.718.2232,2100,0261.329.161270.594.5903,5100,0
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
