Dolar
18.72
Euro
19.99
Altın
1,819.45
ETH/USDT
1,193.40
BTC/USDT
16,492.00
BIST 100
5,556.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

OSİAD Başkanı Ekinci: Yüzde 16'lık indirim sanayiciyi rahatlatacak

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, sanayi elektriğinde yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu ve sanayiciyi rahatlatacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.12.2022
OSİAD Başkanı Ekinci: Yüzde 16'lık indirim sanayiciyi rahatlatacak

Ankara

Ekinci, yazılı açıklamasında, sanayi abone grubunda kullanılacak elektrikte yapılan indirime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi elektriğine yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Ekinci, KOBİ'lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade etti.

Ekinci, 2021 ve 2022 yılında elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sanayicileri zorladığını belirterek şunları kaydetti:

"Girdi maliyetleri içinde büyük payı oluşturan enerjinin dünyada fiyatı çok arttı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa da enerji krizi yaşıyor. 2023 yılına girerken bir nevi hediye niteliği taşıyan elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir. İndirim oranı ne olursa olsun bunun elbette ki üretime katkısı pozitif yönde olur ve rekabet gücünü artırır. İndirim enerji maliyetlerini düşüreceği için işletmeleri de rahatlatacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Benzer haberler

OSİAD Başkanı Ekinci: Yüzde 16'lık indirim sanayiciyi rahatlatacak

OSİAD Başkanı Ekinci: Yüzde 16'lık indirim sanayiciyi rahatlatacak

EPDK Başkanı Yılmaz: Elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldı

Zelenskiy: Düşman, Donetsk bölgesini ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi

Türkiye'deki 196 OSB için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Türkiye'deki 196 OSB için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
Katı atık bertaraf tesisinde hem elektrik hem meyve üretiliyor

Katı atık bertaraf tesisinde hem elektrik hem meyve üretiliyor
AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleer santrallerden elde etti

AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleer santrallerden elde etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet