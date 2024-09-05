Dolar
33.99
Euro
37.84
Altın
2,515.21
ETH/USDT
2,390.10
BTC/USDT
56,680.00
BIST 100
9,942.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor. Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev alarak yandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Ekonomi

OSB yönetmeliğindeki değişiklikle sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlanacak

Bakan Kacır, OSB yönetmeliğinde reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarına dikkati çekerek, "OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
OSB yönetmeliğindeki değişiklikle sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlanacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, reform niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisinin hızlanacağını belirten Kacır, "OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Kacır, her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerdeki tüm parsellerin yatırımcılar için çevrim içi ortamda tahsise açılacağına işaret ederek, "Tahsis koşulları şeffaflık anlayışıyla tüm yatırımcılara duyurulacak. OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgeleri planlanabilecek. Ülke ekonomisi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacak." bilgisini verdi.

Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçileceğinin de altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak. Öngörülen sürelerde yatırımlarını tamamlayamamış sanayiciler için yeni uygulamaya geçiş süreci sağlandı. OSB'nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birliklerin, kooperatiflerin ihtisas organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi karma bölgelerin de kuruluşuna katılmasına imkan tanındı. Yerli ve yabancı yatırımcıların üst yapılı parsel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OSB'lere, mülkiyetlerindeki parsellerde tesis inşa ederek, katılımcılara üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve satış imkanı getirildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı
Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’de soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir
Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar
Atık su deşarjının detaylı incelenmesi için İzmir Körfezi'nde ikinci bilim seferi düzenlenecek

Benzer haberler

OSB yönetmeliğindeki değişiklikle sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlanacak

OSB yönetmeliğindeki değişiklikle sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

Kimya Olimpiyatlarından madalyayla dönen Türk öğrenci bilim insanı olma yolunda ilerleyecek

Erzurum sanayicisi "yeşil enerji" ile maliyetlerini düşürüyor

Erzurum sanayicisi "yeşil enerji" ile maliyetlerini düşürüyor
Dijital sertifika ve rozetlerle 40 bin kullanıcının diploma dışı yetkinlikleri tescillendi

Dijital sertifika ve rozetlerle 40 bin kullanıcının diploma dışı yetkinlikleri tescillendi
Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek

Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet