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Ekonomi

Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında bugüne kadar 2,1 milyar lira destek ödemesi yaptı.

Mustafa Çalkaya  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal üretim ve pazarlamanın geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla organik tarım yapan çiftçiler 2005 yılından bu yana destekleniyor.

Söz konusu destek kapsamında, bu yıl 841 bin lirası organik arıcılığa olmak üzere 46,6 milyon lira destekleme ödemesinde bulunuldu. Böylece bugüne kadar toplam 1 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapılmış oldu.

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında bu yıl 61 il tarım ve orman müdürlüğünde 85 alt proje yürütülüyor. Ayrıca, 1993'te başlatılan Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi kapsamında iki ilçede organik tarımın geliştirilmesine yönelik alt proje çalışmaları devam ediyor.

Bakanlığın çalışmaları sonucu organik tarımda ciddi artışlar meydana geldi. 2022'de 310 bin hektar alanda 268 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim yapıldı. 2002-2022 döneminde organik tarım alanlarının toplam tarım alanı içindeki payı da artış gösterdi. Bu oran 2002 yılında yüzde 0,3 iken 2022'de yüzde 1,5'e yükseldi.

Organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamaları Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde (OTBİS) kayıt altına alınarak izlenebiliyor. OTBİS'te yer alan veriler organik tarım kayıtlarına esas bilgileri oluşturuyor. OTBİS'te arazi-ürün bilgisine ait veri girişi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca ilgili üretim yılı içinde yapılıyor.

İyi tarım uygulamalarına bu yıl 47,9 milyon lira destek verildi

Bakanlık iyi tarım uygulamaları kapsamında da destek sağlıyor. Bu desteklerin ödemelerine 2008 yılında başlandı. 2023'te iyi tarım uygulamalarına 47,9 milyon lira destek verildi. Bu zamana kadar da toplam 1,1 milyar lira iyi tarım uygulaması desteği ödenmiş oldu. Böylece, arıcılıktan bitkisel üretime kadar organik ve iyi tarım uygulamalarına ödenen toplam destek tutarı 2,1 milyar liraya ulaştı.

2012'de 12 ilde başlatılan İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi, bu yıl 56 ilde uygulanmaya devam ediliyor. Bakanlığın çalışmaları ve destekleri sonucu iyi tarım uygulama alanı 207 bin hektara, üretim miktarı 5,3 milyon tona çıktı.

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