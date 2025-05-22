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Ekonomi

Ordu-Giresun Havalimanı 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirterek, "Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artışla 2024'te bir milyona yaklaştı." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Ordu-Giresun Havalimanı 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye ve Avrupa'nın denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Havalimanının, 22 Mayıs 2015'te hizmete alındığını ve Karadeniz'in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, burasının sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen cazibe merkezi olduğunu bildirdi.

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Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın, 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet sunduğu bilgisini vererek, "Karadeniz'in iki önemli ilini buluşturan bu havalimanımız, bölge halkının hava ulaşımına erişimini kolaylaştırmakla kalmadı, turizm ve ticaret potansiyelini de artırdı. Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artışla 2024'te bir milyona yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Denize 2,3 milyon metrekare dolguyla yapıldı

Ordu-Giresun Havalimanı'nın tüm tesislerinin deniz üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, 7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Uraloğlu, 3 bin metre uzunluğundaki pisti, teknik blokları, kulesi ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binasıyla bölgeye bir ulaşım eseri kazandırdıklarının altını çizdi.

Uluslararası standartlarda çevreci havalimanı

Ordu-Giresun Havalimanı'nı çevreci vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanımız, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Karbon Akreditasyonu Programı'nda Seviye 2 Sertifikası'na sahiptir. Aynı zamanda erişilebilirlik belgesiyle her vatandaşımız için ulaşılabilir bir tesis konumundadır."

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