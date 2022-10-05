Dolar
18.58
Euro
18.32
Altın
1,708.81
ETH/USDT
1,325.30
BTC/USDT
19,954.00
BIST 100
3,484.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi RFS takımında teknik direktör Vıktors Morozs ve futbolculardan Andrej Ilic, maçın oynanacağı Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
logo
Ekonomi

OPEC+ grubundan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

Aşkın Kıyağan   | 05.10.2022
OPEC+ grubundan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı

Viyana

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Kovid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini ekim ayı için günlük 100 bin varil azaltma kararı almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç heyetiyle terör suçlularının iadesini görüştü
Filistin mücadelesini anlatan İHH Dijital Hafıza Merkezi yayına başladı
Katar tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

Benzer haberler

OPEC+ grubundan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı

OPEC+ grubundan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet