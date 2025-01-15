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Ekonomi

Onaylanmış kişi statüsüne sahip olmak isteyen ithalatçı firmalar için düzenleme yapıldı

Onaylanmış kişi statüsüne sahip olmak isteyen ithalatçı firmalar için asgari 1 milyon dolar fiili ihracatının bulunması zorunlu hale getirildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Onaylanmış kişi statüsüne sahip olmak isteyen ithalatçı firmalar için düzenleme yapıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adli makamlarca yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları ile düzenlenen idari para cezaları, firmaların onaylanmış kişi statü belgesi almalarına engel olmayacak.

Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullardan idari para cezası kararlarının değerlendirilmesi aşamasında Gümrük Kanunu uyarınca düzenlenen ceza kararları hesaplamaya katılmayacak. Aynı ihlale ilişkin olarak farklı gümrük idarelerince düzenlenen birden fazla ceza kararı tek ceza kararı sayılacak.

Onaylanmış kişi statüsü için belirlenen dış ticaret performans koşulları yeniden güncellendi. Söz konusu statüye sahip olmak isteyen ithalatçı firmalar için asgari 1 milyon dolar fiili ihracatın bulunması zorunlu olacak.

Menşe şahadetnamesi için ek imkan

Gümrük işlemleri tamamlanmadan veya tanımlandıktan sonra yapılan denetimlerde eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun değişmesi sonucunda yükümlüye menşe şahadetnamesi sunması için ek imkan tanındı.

Posta ve kargo taşımacılığı yoluyla gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için de varış yerine kadar yapılan nakliye giderleri kıymete ilave edilebilecek.

Laboratuvar tahlil ücretleri Gümrükler Genel Müdürlüğünce yıllık olarak belirlenmesi konusunda yetkilendirilirken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler ve etkin maddelerin konulacağı antrepolar Kurumun belirlediği koşullara uygun hale getirilecek.

Ticaret Sicil Gazetesi, adli sicil belgesi ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının, yapıları gereği hangi tüzel kişilerden istenmeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Geçici depolama yeri açma ve işletme izninin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle yeniden geçici depolama açma izni verilmeyecek kişilere de açıklık getirildi.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının iş ve işlemlerini başkalarına yaptırmaları durumunda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmama süresi 2 yılla sınırlandırıldı.

Gümrük müşavirleri için yaş sınırı 75'e yükseltilecek

Gerekli diğer şartları taşıyan ancak 70 yaşını geçmiş olan gümrük müşavirlerinin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla yaş sınırı 75'e yükseltilecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) ilgili kanunu uyarınca firmanın ortaklık yapısı ve ödenmiş sermaye durumunu gösterir rapor, yeminli mali müşavirlerin yanı sıra serbest muhasebeci mali müşavirlerce de düzenlenebilecek.


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