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Ekonomi

Ölçü aletlerinin 2023 yılı muayene ve damgalama bedelleri belirlendi

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi.

Mustafa Çalkaya   | 29.12.2022
Ölçü aletlerinin 2023 yılı muayene ve damgalama bedelleri belirlendi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletleri için 2023 yılında alınacak muayene ve damgalama bedelleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama bedelleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 3-5 lira, hacim ölçekleri için 4-144 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 7-271 lira olacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama bedeli 2 bin 142 lira olarak tespit edildi.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga bedeli 125 lira ile 4743 lira aralığında uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 936 lira ile 1560 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu bedel 2 bin 645 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 67 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 48 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletlerinde tutar 37 lira ile 55 lira arasında uygulanacak.

Muayene ve damgalama bedelleri gaz sayaçları için sınıfına göre 37 lira ile 298 lira, su sayaçları için anma debisine göre 7 lira ile 41 lira, elektrik sayaçları için ise 21 lira ile 161 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 250 liraya, naklimetreler de 77 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga bedelleri 210 lira ile 560 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene bedeli 311 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 3 bin 517 lira, saha harici muayene için 2 bin 10 lira alınacak.

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