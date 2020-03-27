OECD: Karantinadaki her ay GSYH büyümesinde yüzde 2’lik bir kayba yol açacak
OECD Genel Sekreteri Gurria, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisinden dolayı birçok ekonominin resesyona gireceğini belirtti.
Berlin
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisinden dolayı birçok ekonominin resesyona gireceğini belirterek, karantinada geçirilen her bir aylık dönem için, büyük ekonomilerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) büyümesinde yüzde 2’lik bir kayıp olacağını bildirdi.
Gurria’nın dünya genelinde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'de yaptığı konuşma OECD’nin internet sayfasında yayınlandı.
Gurria, G20 liderlerine, “Son tahminlerimiz, ekonomik faaliyetlerin kısmen durdurulmasının büyük ekonomilerdeki GSYH'nın üçte birine kadar olan sektörleri doğrudan etkileyeceğini gösteriyor.” diyerek, sadece turizm sektörünün yüzde 70’e varan bir daralmayla karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.
OECD Genel Sekreteri Gurria, "Karantinada geçirilen her bir aylık dönemi için, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) büyümesinde yüzde 2’lik bir kayıp olacağını hesaplıyoruz. Birçok ekonomi resesyona girecek.” değerlendirmesine bulundu.
Bugün halk sağlığı önlemlerinin yüksek maliyetlerinin yarın ekonomiler üzerinde çok daha trajik sonuçlardan ve daha da kötü etkilerden kaçınmak için gerekli olduğunu vurgulayan Gurria, “Salgının yavaşlatılması ve insan hayatının kurtarılması hükümetlerin birinci önceliği olmalı.” ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.