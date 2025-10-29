Dolar
Ekonomi

Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı

ABD'li çip üreticisi Nvidia, piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

Dilara Zengin Okay  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı

Washington

Nvidia'nın hisse fiyatı, TSİ 16.35'te yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 210,80 dolara yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 5,1 trilyon dolara ulaşırken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket oldu.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, dün şirketin yazılım geliştiricileri, mühendisleri, araştırmacıları ve bilgi teknolojileri uzmanlarını bir araya getirdiği etkinliğinde, yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını anlatmıştı.

ABD Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak 7 yapay zeka süper bilgisayarı inşa edileceğini duyuran şirket, yapay zeka çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık sipariş beklendiğini bildirmişti.

Finlandiya merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, Palantir Technologies, Uber, Eli Lilly ve Oracle gibi şirketlerle de işbirliklerini duyurmuştu.

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında 3 trilyon doları ve temmuzda 4 trilyon doları aşmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 4,03 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.

