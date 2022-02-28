Dolar
13.88
Euro
15.59
Altın
1,898.74
ETH/USDT
2,641.00
BTC/USDT
38,330.00
BIST 100
1,932.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyumda konuşuyor.
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Norveçli enerji şirketi Equinor Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Nuran Erkul Kaya   | 28.02.2022
Norveçli enerji şirketi Equinor Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, Equinor'un Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012'den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu hareket eden şirketin Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağı ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, Equinor'un Rusya'da 2021 sonu itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk önceliğimiz insanlarımızı güvenliği." ifadelerini kullandı.

Şirket, ayrıca bu hafta bölgedeki insani yardım çabalarına fon sağlamaya katkıda bulunma taahhüdünü açıklayacak.

Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bp'den sonra ülkedeki projelerden çıkma kararı alan ikinci şirket oldu. bp, dün akşam yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Norveçli enerji şirketi Equinor Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor

Norveçli enerji şirketi Equinor Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor

bp, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkarıyor

Ukrayna'da Rus saldırısı sonucu ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi