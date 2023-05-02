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Ekonomi

Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 693 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 407 milyon 415 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 502 milyon 526 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 185,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 21,7 azalışla 13 milyar 852 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,6 düşüşle 2 milyar 568 milyon 201 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,4 pay alan madencilik alanında da yüzde 33,2 azalışla 470 milyon 93 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Geçen ay 217 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 81 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 406 milyon dolarla Almanya, 935 milyon 65 bin dolarla ABD, 873 milyon 444 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Geçen ay 1.449 firma ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 1,56 dolara yükseldi.

Nisan ayında 14 il ihracatını artırdı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 370 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 441 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 212 milyon dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim (2023/2022) (yüzde)Pay (yüzde)2021-20222022-2023Değişim (2023/2022)Pay (yüzde)
I. TARIM2.748.8122.568.201-6,613,331.748.35834.390.8428,313,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.590.8841.664.6054,68,620.320.65922.291.6169,78,9
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 811.604868.0697,04,59.917.97211.724.70818,24,7
Yaş meyve ve sebze 209.874235.85112,41,23.077.6793.155.5202,51,3
Meyve sebze mamulleri 206.672168.620-18,40,92.242.0062.430.9858,41,0
Kuru meyve ve mamulleri 138.304109.349-20,90,61.639.6141.524.611-7,00,6
Fındık ve mamulleri 124.825125.2500,30,62.135.0961.707.296-20,00,7
Zeytin ve zeytinyağı 29.63184.520185,20,4360.344728.133102,10,3
Tütün 51.94858.50012,60,3798.217883.77210,70,4
Süs bitkileri ve mamulleri18.02614.446-19,90,1149.731136.590-8,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER382.266275.517-27,91,43.824.4043.780.695-1,11,5
Su ürünleri ve hayvansal mamuller382.266275.517-27,91,43.824.4043.780.695-1,11,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ775.663628.080-19,03,37.603.2958.318.5329,43,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri775.663628.080-19,03,37.603.2958.318.5329,43,3
II. SANAYİ17.697.26713.852.297-21,771,7182.343.266181.067.966-0,771,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.442.0251.121.779-22,25,815.516.65314.606.613-5,95,8
Tekstil ve ham maddeleri992.918758.711-23,63,910.559.3329.913.287-6,13,9
Deri ve deri mamulleri 186.943146.501-21,60,81.881.3222.084.54610,80,8
Halı 262.164216.567-17,41,13.075.9992.608.779-15,21,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.3.329.5572.407.415-27,712,528.844.40832.427.36612,412,9
Kimyevi maddeler ve mamulleri 3.329.5572.407.415-27,712,528.844.40832.427.36612,412,9
C. SANAYİ MAMULLERİ12.925.68510.323.103-20,153,4137.982.204134.033.987-2,953,3
Hazır giyim ve konfeksiyon 2.035.6881.502.526-26,27,821.398.80120.418.477-4,68,1
Otomotiv endüstrisi2.742.2532.693.562-1,813,929.372.53632.101.4569,312,8
Gemi, yat ve hizmetleri198.882107.991-45,70,61.781.2811.262.185-29,10,5
Elektrik ve elektronik1.395.6251.222.715-12,46,314.611.26815.472.2545,96,1
Makine ve aksamları905.912885.994-2,24,69.809.68810.661.7678,74,2
Demir ve demir dışı metaller 1.496.964996.700-33,45,214.039.34413.349.033-4,95,3
Çelik2.016.3071.071.674-46,85,524.470.27818.025.784-26,37,2
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri565.783378.670-33,12,05.058.0635.129.0241,42,0
Mücevher528.519474.300-10,32,57.214.8986.196.726-14,12,5
Savunma ve havacılık sanayi390.461418.1337,12,23.598.6584.534.56826,01,8
İklimlendirme sanayi635.002560.766-11,72,96.485.6476.747.8984,02,7
Diğer sanayi ürünleri14.29010.070-29,50,1141.742134.816-4,90,1
III. MADENCİLİK704.145470.093-33,22,46.385.6576.018.929-5,72,4
Madencilik ürünleri704.145470.093-33,22,46.385.6576.018.929-5,72,4
T O P L A M (TİM*)21.150.22416.890.592-20,187,4220.477.281221.477.7370,588,0
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı2.181.2522.424.81411,212,619.467.42030.188.05955,112,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.331.47619.315.406-17,2100,0239.944.701251.665.7964,9100,0



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