Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Nintendo, Nisan-Aralık 2025 döneminde 358,8 milyar yen net kar elde etti

Japonya'da oyun konsolu üreticisi Nintendo, Nisan-Aralık 2025 döneminde 358,8 milyar yen (2,3 milyar dolar) net kar elde etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Nintendo, Nisan-Aralık 2025 döneminde 358,8 milyar yen net kar elde etti

Ankara

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Nisan 2026'da sona erecek 2025 mali yılına ait güncel bilanço verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre firmanın net karı, Nisan-Aralık 2025 döneminde önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artışla 358,8 milyar yen (2,3 milyar dolar) oldu. Dokuz aylık dönemde şirket toplam satış gelirlerini 1,91 trilyon yene (12,2 milyar dolar) çıkarması dikkati çekti.

Bilançolardaki gelir artışlarında geçen yıl piyasaya çıkarılan "Switch 2" oyun konsoluna yönelik küresel bazda güçlü talebin etkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada "şirketin en popüler konsolu" şeklinde nitelendirilen cihaz, söz konusu dönemde dünya genelinde 17,37 milyon adet satıldı.

"Mario Kart World" gibi Switch 2 konsolu müşterilerine yönelik üretilen oyun yazılımlarının satış adedi ise dokuz aylık süreçte 37,9 milyonu aştı.

