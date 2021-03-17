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Ekonomi

New York borsası Fed'in toplantısından çıkacak kararlar öncesi karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne karışık bir seyirle başladı.

Dilara Zengin   | 17.03.2021
New York borsası Fed'in toplantısından çıkacak kararlar öncesi karışık seyirle açıldı

Washington DC

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artışla 32.845,34 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 3.946,39 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 azalarak 13.327,92 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklayacağı kararlar öncesi tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Piyasalarda endişeye neden olan tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,67'ye kadar çıktı ve 13 ayın zirvesine tırmandı.

Fed'in dün başlayan FOMC toplantısından çıkacak kararlar piyasaların ana gündem maddesini oluştururken, analistler, Fed'in faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Banka'nın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ve artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmelerinin takip edileceğini belirten analistler, büyüme, enflasyon ve faiz oranı tahminlerinin önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, Fed'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğini, istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini aktardı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı kaydediliyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları şubatta aylık bazda yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 421 bine indi ve 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. İnşaat izinleri de şubatta aylık yüzde 10,8 azalışla 1 milyon 682 bin seviyesine inerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin "AA+" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak bıraktı.

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