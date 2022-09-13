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Ekonomi

New York borsası beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de ağustosta yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izleyen enflasyon verisi sonrası güne sert düşüşle başladı.

Dilara Zengin Okay   | 13.09.2022
New York borsası beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 azalarak 31.852,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,20 azalışla 4.019,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,89 kayıpla 11.912,40 puana indi.

ABD'de enflasyonun tahminlerin üzerinde bir seyir izleyerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasının ardından endeksler, yeni günün açılışında düşüş kaydetti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

Analistler, son verinin enflasyonun yavaşladığına dair umutları kırdığını, Fed'in fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha agresif hareket etmesi gerektiği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

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