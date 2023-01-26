Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,936.77
ETH/USDT
1,607.70
BTC/USDT
22,985.00
BIST 100
5,283.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Narenciye ihracatı 2022'de Türkiye'ye 904 milyon dolar getirdi

Türkiye'nin geçen seneki narenciye ihracatı 904 milyon 18 bin dolar oldu.

Mustafa Ünal Uysal   | 26.01.2023
Narenciye ihracatı 2022'de Türkiye'ye 904 milyon dolar getirdi

Mersin

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2022'de Türkiye'den 1 milyon 940 bin ton turunçgil ihraç edildi.

Turunçgildeki bu dış satımla ülkeye 904 milyon 18 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Geçen yıl en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri sırasıyla mandarin, limon, portakal ve greyfurt oldu.

İhracatın ülkelere göre dağılımında ise Rusya ilk sırayı aldı. Dış satımın yarısına yakınının gerçekleştirildiği Rusya'ya 429, Ukrayna'ya 84, Irak'a 68, Polonya'ya 46 ve Romanya'ya 42 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yaş meyve ve sebze ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl küresel ölçekte yaşanan sıkıntıların ihracata yansıdığını dile getiren Kaçmaz, "Turunçgilde 2022'de 904 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yıla göre biraz düşüş var. Bunun nedenleri var. Pandemi ve alıcı ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücü düştü. Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı düşüşe sebep oldu. Bunlara rağmen bir önceki dönemin rakamlarını korur durumdayız." diye konuştu.

"Yeni yılda 1 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aşacağız"

Kaçmaz, narenciye ihracatçılarının ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini, dış dünyadaki olumsuzluklardan etkilenmemek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

İhracat için yeni pazar arayışları içerisinde olduklarını ve sektördeki gelişmelerin ilerleyen yıllarda artarak süreceğine inandıklarını belirten Kaçmaz, "Biz inanıyoruz ki 2023 içerisinde az da olsa yaşanan düşüşü kapatacağız. Yeni yılda 1 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aşacağız. Dünyada yaşanan bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen, ulaşım ve nakliyede yaşanan sıkıntılara rağmen iyi bir rakam yakaladık." dedi.

Kaçmaz, Uzak Doğu ülkelerine ihracatı artırmayı hedeflediklerini ve 2023'te beklentilerine ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

"Mersin limon üretiminde ilk sırada"

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da kentin çok sayıda tarım ürünüyle öne çıktığını ifade etti.

Kentteki narenciye ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getiren Abalı, "Bizim yaş meyve sebze ihracatımızın büyük çoğunluğu narenciyedir. Sadece Mersin 695 bin tonla Türkiye'nin ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirdi. Narenciye ürünlerinden de limon üretiminde birinci sıradayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
Kuraklık orman varlığını ve biyoçeşitliliği de tehdit ediyor
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Kuraklık, İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranını düşürdü

Benzer haberler

Narenciye ihracatı 2022'de Türkiye'ye 904 milyon dolar getirdi

Narenciye ihracatı 2022'de Türkiye'ye 904 milyon dolar getirdi

Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı

Mersin'de yürüme engelli Arzu'nun buz pateni yapma hayali gerçek oldu

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
Mersin merkezli 6 ilde "sahte evrak" operasyonunda 24 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 6 ilde "sahte evrak" operasyonunda 24 zanlı yakalandı
Mersin'de muhakemat binası restorasyonla sanat galerisine dönüştürüldü

Mersin'de muhakemat binası restorasyonla sanat galerisine dönüştürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet