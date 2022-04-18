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Ekonomi

Muş'ta üç girişimci 20 dönümlük araziye güneş enerjisi santrali kurdu

Santralde üretilen elektrikle Korkut ilçesinin elektrik ihtiyacının dörtte biri karşılanıyor.

Sabri Yıldırım   | 18.04.2022
Muş'ta üç girişimci 20 dönümlük araziye güneş enerjisi santrali kurdu Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Muş'un Korkut ilçesinde çiftçilik yapan 3 girişimci, 20 dönümlük araziye kurdukları güneş enerjisi santrali (GES) ile ilçenin elektrik ihtiyacının dörtte birini üretiyor.

İlçede çiftçilikle uğraşan Baki Közcü, Cemil Karayel ve Ömer Filiz, Közcü'ye ait tarıma elverişsiz 20 dönümlük araziyi değerlendirmek için GES kurmaya karar verdi.

İki yıl önce kendi imkanları ile 7,5 milyon lira harcayarak 3 bin panelden oluşan santral kuran üç ortak, 1 megavat elektrik üretim gücüne sahip santralde üretilen elektriği şehir şebekesine vererek ekonomiye katkı sağladı.

İlçenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'nin karşılandığı santralin ortakları, ilerleyen zamanlarda santrali büyüterek bu oranı yükseltmeyi hedefliyor.

Santralin işletme sorumlusu elektrik teknisyeni Mehmet Yıldırım, gazetecilere, paneller aracılığıyla güneşten alınan enerjinin elektriğe dönüştürüldüğünü söyledi.

Yenilenebilir enerji üreterek doğanın korunmasına da katkı sağladıklarını belirten Yıldırım, şunları aktardı:

"Tesisi kurmamızdaki amaç hem doğa düzeninin bozulmaması hem de güneş enerjisinden faydalanmaktır. GES'i herkese tavsiye ediyoruz. Tesisin kurulması için kendi olanaklarımızı kullanarak 7,5 milyon lira harcama yaptık. Santralimiz Korkut ilçesinin dörtte birinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Amacımız santrali büyütmek. Burada boş arazimiz var oraya da panellerimizi kurarak elektrik üretimi yapacağız. Elektrik ihtiyacının yarısını karşımayı istiyoruz."

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