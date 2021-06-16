MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Salim, Afrika'da yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdi
MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Ebubekir Salim, Afrika'da ticaret yapmak isteyen iş insanlarının 54 farklı ülkeyi çalışmak ve her birinin özelliklerini kavrayıp buna göre bir planlama yapmak zorunda olduğunu söyledi.
Ankara
Uzun yıllardır bölgede ticaret ve yatırım faaliyetleri sürdüren iş insanı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şube Başkanı Ebubekir Salim, başta Güney Afrika olmak üzere, Türk iş insanları için Afrika'da yatırım ve ticaret fırsatları ve püf noktalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Salim, Türkiye'nin Afrika'da uyguladığı karşılıklı kazanca dayalı politikaların, bölge ülkelerinde karşılık bulduğunu belirterek, gelişen siyasi ve kültürel ilişkilerin ekonomiye yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Bu ekonomik yansımanın zaman alan bir süreç olduğuna vurgu yapan Salim, "Afrika ülkeleri ile gelişen siyasi ilişkilerin, kültürel paylaşımların, eğitimsel faaliyetlerin etkisini bir iki sene içerisinde göreceğimize inanıyorum." dedi.
"Afrika insanının kendine özgü bir zaman ve iş anlayışı var"
Salim, son yıllarda Afrika ile karşılıklı uçuşların ve ziyaretlerin artmasının yatırım ve ticarete olumlu etkisine dikkati çekerek, "Yatırım ve ticaret zaten böyle başlayan bir süreçtir. Önce bir ülkeyi ziyaret eder, alışveriş yapar, insanları tanır, potansiyeli görürsün, sonrasında yatırım düşünürsün. Genelde ticaretin ve yatırımların 10'da 8'i bu şekilde oluşur." diye konuştu.
Afrika'da iş yapan Türk insanlarının iş hızı konusunda sabırlı olmalarını tavsiye eden Salim, şu ifadeleri kullandı:
"Biz tez canlı bir milletiz. Afrika insanının kendine özgü bir zaman ve iş anlayışı var. Ne acele ederler ne de ağırdan alırlar. O yüzden Türk iş insanlarının planlarını iş yapacakları yerin gerçeklerine göre yapması gerekiyor."
Salim, Afrika ülkelerinin her birinin farklı iş kültürü ve finansal yapıya sahip olduğunu hatırlatarak, "Afrika'da ticaret yapmak isteyen iş insanları 54 farklı ülkeyi çalışmak ve her birinin özelliklerini kavrayıp buna göre bir planlama yapmak zorunda." dedi.
Afrika'da iş yapmak isteyen Türk iş insanlarının, masraflı da olsa müşteri olma potansiyeline sahip firmaları ziyaret edip belirli temas kurmalarının önemine dikkati çeken Salim, "Afrika'da dokunmadan iş yapmak zor." diye konuştu.
Güney Afrika'da yatırım ve ticaret fırsatları
Salim, Güney Afrika ile Türkiye arasında gelişmekte olan ikili ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye Güney Afrika'nın, Güney Afrika da Türkiye'nin gündeminde. Her iki ülke de birbirinin beceri ve güçlerini kabul eden ve buna göre strateji oluşturan bir konumda." dedi.
Güney Afrika'nın, Afrika'nın diğer ülkelerine kıyasla gelişmiş bir ekonomik altyapıya ve oturmuş bir bankacılık sektörüne sahip olduğunu vurgulayan Salim, ülkede iş yapma şeklinin ve para hareketinin de çok kontrollü olduğunu ifade etti.
Salim, ülkede özellikle ortaklık sisteminin çok gelişmiş ve kurumsallığın da son derece oturmuş olduğunu belirterek, "Güney Afrika bu açıdan yatırımcılar için girilmesi zor ama girdikten sonra başarılı olması kolay bir pazar." dedi.
Ülkeyle ticaret yapmak isteyenlerin Güney Afrikalı firmalarla internet üzerinden çok rahat şekilde irtibata geçip ilişki geliştirebileceğini dile getiren Salim, bu açıdan Güney Afrika'nın kıtada Türkiye'den ulaşılması en kolay ülkelerden biri olduğuna değindi.
Salim, Güney Afrika'nın dünyadaki önemli ülkelerin tamamının ilgisini çeken bir ülke olduğunu da hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Böyle bir ekonomiye rekabetsiz gireceğinizi düşünmek hayal olur. Ama dersinizi iyi çalıştığınızda ve insanlara belirli kazanımlar önerdiğinizde, burada işini düzgün yapan firmalar bunu kesinlikle ciddiye alıp inceleyip size fırsat sunarlar. Ama bu noktada sabredip, ilişkileri iyi tutup, ziyaretlere devam etmek gerekir."
"Hedefimiz 500 Güney Afrikalı iş insanının Türkiye'ye yatırımına öncülük etmek"
MÜSİAD Güney Afrika şubesi olarak iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen noktayı önemli bulduklarını ifade eden Salim, bunun kısa zaman içinde ekonomik rakamlara yansımasını öngördüklerini belirtti.
Salim, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Güney Afrikalıların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, Türkiye'den de Güney Afrika'da iş yapmak için danışan firma sayısında önemli artış kaydedildiğini aktardı.
MÜSİAD olarak hedeflerini bu doğrultuda geliştirdiklerine değinen Salim, "Hedefimiz 500 Güney Afrikalı iş insanının Türkiye'ye yatırımına öncülük etmek." dedi.
Salim, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin tek yönlü büyümesinin sorunlara yol açabileceğini hatırlatarak, Güney Afrika ile ilişkilerin eşit seviyede devam etmesine önem verdiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.