Dolar
8.67
Euro
10.16
Altın
1,760.11
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,395.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Muş Ovası'nda 28 milyon lira gelir beklenen ayçiçeği hasadına başlandı

Muş Ovası'nda sıvı yağ ve kuruyemiş için 23 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

İbrahim Yaldız   | 20.09.2021
Muş Ovası'nda 28 milyon lira gelir beklenen ayçiçeği hasadına başlandı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı için birçok biçerdöver Muş Ovası'nda çalışma yürüttü.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Arazi Operasyon Sorumlusu Serkan Güler, gazetecilere, işletme olarak Muş Ovası'nda 23 bin dönüm alanda ayçiçeği ektiklerini söyledi.

Ayçiçeğini sıvı yağ ve çerezlik olarak ürettiklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz ürünleri Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlıyoruz. Kent ekonomisine 28 milyon lira bir katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Burada 10 biçerdöverle hasat yapıyoruz. Tarlada 60 personelle çalışmaktayız. Diyarbakır'dan gelen biçerdöverciler hasadımızı yapıyor. Ayçiçeği ekimini 4'üncü ayda yapıyoruz. 9'uncu ayda ise hasada başlıyoruz. Bahar mevsiminden itibaren sonbahara kadar özverili şekilde gübre, çapa ve ilaçlama yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun hasat çok iyi."

Diyarbakır'dan Muş Ovası'na gelen biçerdöver operatörü Fehmi Sevim de yaklaşık 20 gün Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı yapacaklarını belirterek, "Beşinci ayda Mardin'de hasada başlıyoruz, ardından Diyarbakır, Elazığ, Muş'a ve Ağrı'ya gidiyoruz. 10 biçerdöverle Muş Ovası'nda çalışıyoruz. Hasadın verimi iyi. Yıllardır bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor
İtalya Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor
Aşı olmayan anne adayları Kovid-19'u daha sıkıntılı geçiriyor

Benzer haberler

Muş Ovası'nda 28 milyon lira gelir beklenen ayçiçeği hasadına başlandı

Muş Ovası'nda 28 milyon lira gelir beklenen ayçiçeği hasadına başlandı

Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı

Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı başladı

Muğla'da hasadına başlanan mor patates verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

Muğla'da hasadına başlanan mor patates verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi
Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü

Atıl araziler çörek otu tarlasına dönüştü, çiftçinin yüzü güldü
Gaziantepli üreticilerin 'kırmızı kabuklu' fıstık mesaisi sürüyor

Gaziantepli üreticilerin 'kırmızı kabuklu' fıstık mesaisi sürüyor