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Ekonomi

Münih Lojistik Fuarı, "Türkiye Pavilyonu" ile kapılarını ziyaretçilere açtı

Almanya'nın Münih kentinde iki yılda bir düzenlenen lojistik, hareketlilik, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi fuarı Transport Logistic Munich (Münih Lojistik Fuarı), "Türkiye Pavilyonu" ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

Erbil Başay, Bahattin Gönültaş  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Münih Lojistik Fuarı, "Türkiye Pavilyonu" ile kapılarını ziyaretçilere açtı Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Messe fuar alanında gerçekleştirilen ve "dünyanın en büyük lojistik fuarı" olarak nitelendirilen Münih Lojistik Fuarı'nın resmi açılışı, Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing tarafından gerçekleştirildi.

Fuar, bu yıl "Bağlanabilirlik" temasına odaklanıyor. Lojistiği daha sürdürülebilir yapan yeni akıllı çözümlerin damga vurduğu fuarda, dijitalleşme ve depo yönetim sistemleri de katılımcılardan ilgi görüyor.

Kargo taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıktığı fuarda, 67 ülkeden 2 bin 300 şirket, yeni teknolojilerini, hizmetlerini ve ürünlerini sergiliyor. Yaklaşık 1.375 şirket, fuara Almanya dışından katılıyor.

Fuarın ana konusu ulaşım altyapısı olurken, içten yanmalı arabalardan elektrikli arabalara geçiş, tedarik zinciri mevzuatları, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, yük taşımacılığı sistemleri, bilgi teknolojileri, telematik, e-ticaret, telekomünikasyon, intralojistik, depo yönetim sistemleri, otomatik kimlik ve paketleme alanındaki diğer tüm ekipman ve hizmetlere ilişkin son yenilikler de fuarda ziyaretçilere sunuluyor.

Bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Münih Lojistik Fuarı, 127 bin metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Fuar, 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Pavilyonu

Fuara Türkiye'den, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Lojistik İş Konseyi tarafından kurulan geniş "Türkiye Pavilyonu" ile katılım sağlanıyor. Türkiye'den milli katılım ile 20 şirket, "Türkiye Pavilyonu"nda yer alıyor.

10 salonun neredeyse her birinde birkaç Türk firması bulunuyor. Arkas Lojistik, Evolog, Boltaş, Alişan lojistik, Turkish Cargo ve MNG Kargo gibi Türk şirketleri de fuarda yeni hizmet ve ürünlerini sergiliyor. Münih Lojistik Fuarı'na bu yıl toplam 64 Türk şirketi katılıyor.

Hızlı ulaşım sağlayan hava kargo, fuarda odak noktası olurken, sürdürülebilirliğin de lojistik firmalarının radarında olması dikkati çekiyor.

Belirsizliğe karşı daha esnek tedarik zincirleri planlaması, jeopolitiğin tedarik zincirlerine etkisi, sürdürülebilirlik, enerji geçişi için lojistik, dijitalleşme, elektrikli hareketlilik, lojistik altyapı ve tedarik zinciri çözümleri, fuar kapsamında gerçekleştirilecek 50'den fazla oturumda tartışılacak.

Fuarda ayrıca, insan kaynakları ve danışmanlık şirketlerinin yöneticileri, lojistik sektöründe mesleğe yeni giriş yapacak kişilerle görüşme imkanına sahip olacak.

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