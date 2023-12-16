Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,243.00
BTC/USDT
42,183.00
BIST 100
7,996.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Washington

Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
Türkiye ve dünya gündemi
Çember-9 operasyonunda, arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
'Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak'

Benzer haberler

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Çember-9 operasyonunda, arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet