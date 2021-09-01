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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

Dilara Zengin   | 01.09.2021
Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti

Washington DC

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Çoğu G-20 ekonomisi için enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade edildi.

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