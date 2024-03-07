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Ekonomi

Moody's, Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik duraklama nedeniyle Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Emre Gürkan Abay  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Moody's, Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi

Moskova

Moody's'ten yapılan açıklamada, Alman bankalarının faaliyet ortamının kısa vadede zorlayıcı bir şekilde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Almanya bankacılık sektörüne yönelik görünümün durağandan negatife çevrildiği bildirilen açıklamada, sektördeki mali profillerde zayıflama yaşandığına ve bunun Avro Bölgesi borç kriziyle birleştiğine işaret edildi.

Ekonomik duraklamanın ülkenin kredi performansını etkileyebileceği değerlendirmesi yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörüne yönelik olumsuz görünüm, daha ciddi bir ekonomik duraklama veya mali şok durumunda ülkenin kredi profili üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşması potansiyelini yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dış talebin zayıfladığını, tüketicilerin harcamalarında temkinli olduğunu ve artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğini, ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de daralma göstererek teknik resesyona girebileceğini bildirmişti.

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