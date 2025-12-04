Dolar
42.45
Euro
49.55
Altın
4,208.94
ETH/USDT
3,134.30
BTC/USDT
92,283.00
BIST 100
10,918.51
logo
Ekonomi

Milyarderlerin serveti 15,8 trilyon dolara ulaştı

İsviçre bankası UBS, milyarderlerin sayısının 2 bin 919'a, toplam servetlerinin ise 15,8 trilyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Washington

UBS, Milyarder Hedefleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, yaşanan dalgalanmalara rağmen teknoloji hisseleri ve finansal varlık fiyatlarının genel olarak yükselmesiyle milyarderlerin toplam serveti yeni zirvesine ulaştı.

Milyarderlerin sayısı bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 8,8 artarak 2 bin 919'a çıkarken, toplam servetleri yüzde 13 yükselişle 15,8 trilyon dolara ulaştı.

Servetteki artış, 2021'den sonraki en yüksek ikinci yıllık yükseliş oldu.

Coğrafi olarak bakıldığında, Amerika kıtası milyarder servetinde yüzde 15,5'lik artışla 7,5 trilyon dolar seviyesine ulaşarak başı çekti.

Asya-Pasifik bölgesindeki milyarderlerin serveti yüzde 11,1 artarak 4,2 trilyon dolara çıkarken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki servet yüzde 10,4 artışla 4,1 trilyon dolara yükseldi.

Teknoloji milyarderlerinin serveti yüzde 23,8 artışla 3 trilyon dolara çıktı. Milyarder servetinin en yoğunlaştığı diğer alanlar tüketici ve perakende, sanayi ve finansal hizmetler sektörleri oldu.

Bu yıl 91 kişi, toplam 297,8 milyar dolar miras alarak milyarderler arasına katıldı. Miras kalan servet tutarı geçen yıla kıyasla yüzde 36 arttı.

Bankanın hesaplamaları doğrultusunda, gelecek 15 yılda milyarder çocuklarına en az 5,9 trilyon dolar miras geçeceği öngörüldü.

Aynı dönemde, 196 girişimci kendi çabalarıyla milyarder olurken, toplam servetleri 386,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Dünya genelinde erkek milyarderlerin sayısı 2 bin 545, kadın milyarderlerin sayısı ise 374 oldu.

Milyarderlerin gelecek yıla ilişkin en büyük endişeleri arasında tarifeler, büyük jeopolitik çatışmalar ve politika belirsizliği yer aldı.

