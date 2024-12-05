Milli teknolojinin geleceği AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde ele alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, girişimlere doğrudan ya da dolaylı finansal destek sunacak araçlara sahip olduklarını belirtti.
Kocaeli
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.
- "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi" başladı
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Zirvenin ilk oturumu, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğünde, "Türkiye Yüzyılında Milli Teknolojinin Geleceği" başlığıyla gerçekleştirildi.
Burada konuşan Milli Teknoloji Genel Müdürü Uzun, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin teknolojide pazar değil aktör olmasını sağlayacak vizyonun adı olduğuna işaret ederek, "Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü de bu markanın, hamlenin kamudaki yapılanmasıdır." dedi.
Milli Teknoloji Hamlesi'nin 5 ana bileşeni olduğunu anlatan Uzun, bunların, yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, beşeri sermaye, altyapı ile girişimcilik olduğunu söyledi.
"9 firmaya 3,2 milyon dolar yatırım"
Uzun, temel misyonlarından birinin ülkeye yetkin, girişimcilik ve teknoloji odaklı bireyler kazandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Girişimlere doğrudan ya da dolaylı finansal destek sunacak araçlara sahibiz, bunlardan en önemlisi Türkiye İnovasyon Fonu. Kalkınma Fonu'yla beraber yürüttüğümüz 500 milyon liraya yakın fonu, ölçeklenebilir, belli bir ciro yakalamış, büyüyerek globale çıkacak vizyona sahip girişimlere yatırım yapmak için kullanıyoruz. Bu bir doğrudan yatırım. Bir de 'fonların fonu' misyonuyla farklı fonlara da kaynak aktarıyoruz. Şu ana kadar 3 yatırımcıya 4,5 milyon avro civarında taahhüt sunmuşuz. Bunun 3 milyon avrosu girişimlere aktarıldı. 70'in üzerinde tekno girişim bu şekilde desteklenmiş. Şu ana kadar 9 firmaya 3,2 milyon dolar civarında yatırım yapmışız. Bunların sayısı da artıyor."
Turcorn Programı'na ilişkin de bilgi veren Uzun, "Biz 'unicorn'a 'Turcorn' diyoruz ve 2025 itibarıyla 15 'Turcorn'a ulaşma hedefimiz var. Şu an itibarıyla 7 'Turcorn'umuz var. İnovasyon Fonu da işte bu 'Turcorn'un destekleyicisi, tamamlayıcısı konumunda faaliyet gösteriyor." diye konuştu.
"Türkiye'de teknoloji girişimciliğini topluma yaymak için kurulduk"
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de Bilişim Vadisinin, Türkiye'de teknoloji girişimciliğini ve üretimini kolaylaştırmak, bunu bir kültür olarak bütün topluma yaymak için kurulduğunu anlattı.
Erken aşama ve ileri düzey girişimcilikle alakalı çok çeşitli destek enstrümanları ve mekanizmaları olduğuna işaret eden Tüzgen, "Bilişim Vadisi bünyesinde şu anda 600'den fazla firma bulunuyor. Bunların arasında henüz yaşı 18'i doldurmadığı için babası adına şirket kurup, kendisi orada işçi görünen gencin firması da var. Dünyanın en büyük mühendislik şirketlerinin araştırma-geliştirme ofisleri de var. Dolayısıyla çok geniş bir skaladan bahsediyoruz." ifadesini kullandı.
Tüzgen, oyun sektörüne ilişkin attıkları adımlara ilişkin bilgi verirken, şunları söyledi:
"'Oyun geliştirmek istiyorum ve benim şu alanda kabiliyetim veya eğitimim var.' diyen herkesin başvurabildiği bir eğitim programımız var. Bireysel olarak buraya başvuruyorlar. Müzisyen, senarist, grafik tasarım öğrencisi veya yazılımcı başvuruyor. Onlardan takımlar kuruyoruz. Bu takımlara eğitimler, mentörlük veriyoruz. Onların şirket kurmasını destekliyoruz. Teşviklerden yararlanmalarına aracılık ediyoruz. Onların içinden başarılı olanlara yatırım yapıyoruz."
"Girişimcinin ihtiyaç duyacağı her konuda destek sağlıyoruz"
Mobilite, siber güvenlik ve akıllı şehirler gibi farklı sektörlerde bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı her konuda destek sağlamaya çalıştıklarını anlatan Tüzgen, girişimcinin sadece kendileriyle işbirliği yapmasına gerek olmadığını, tarafları buluşturmak için de yardımcı olduklarını belirtti.
Tüzgen, sektördeki iş gücü eksikliğini tamamlaya çalıştıklarına işaret ederek, "Bilişim Vadisi bünyesinde iki yazılım okulumuz var. Bu okullar Türkiye'deki ilk ve tek öğretmensiz yazılım okulları ve verdiğimiz eğitim Avrupa Birliği'nde yüksek lisans eğitimine denk." dedi.
"Gizli hazinelerimiz var"
Bölgede yer alan firmalara ilişkin de bilgi veren Tüzgen, "Bilişim Vadisi'nde bugün ismini neredeyse hiç duymadığımız ama yakın gelecekte bütün dünyanın duyacağı 'gizli hazinelerimiz' var. 'From Your Eyes' adında çok genç, görme engelli arkadaşımızın kurduğu bir şirket var." ifadesini kullandı.
"Amacımız uzay ekosisteminden maksimum pay alabilmek"
Astronot Tuva Cihangir Atasever de Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında iki insanlı uzay misyonu gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bu misyonlardan ilkini Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirdiği aktaran Atasever, bu görevden yaklaşık 6 ay sonra kendisinin yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti.
Bu kapsamda 20 farklı deney yaptıklarına işaret eden Atasever, şöyle devam etti:
"Bu uygulamalar katma değer yaratacak, önemli uygulamalara dönüşecek. Uzay çalışmalarını yapıyor olmamızın temel sebebi zaten önümüzdeki yıllarda dünyada artık trilyonlarca dolara ulaşması beklenen uzay ekosisteminden maksimum pay alabilmek. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerin temelinde pastadan pay alıp, katma değer yaratıp Türkiye'de gençlerin üniversitelerinden mezun olduktan sonra parçası olabileceği uzay sanayisini inşa etmek yer alıyor."
Atasever, mikro yer çekiminde yapılan araştırmalarla çok ciddi katma değerli uygulama alanlarının devreye alındığını belirterek, "Türkiye'nin de bu katma değerden maksimum payı alması için TÜBİTAK bünyesinde bir program üzerine ekip arkadaşlarımla çalışıyorum." diye konuştu.
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