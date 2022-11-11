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Ekonomi, Savunma sanayisi

Milli gemiler ve mini İHA sistemleri Pakistan'da boy gösterecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, 15-18 Kasım'da Pakistan'da gerçekleştirilecek IDEAS 2022 Fuarı'nda Türk mühendislerinin eserleri olan askeri deniz platformlarını ve taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerini sergileyecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.11.2022
Milli gemiler ve mini İHA sistemleri Pakistan'da boy gösterecek

Ankara

STM'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ve milli çözümler geliştirerek, Türk savunma sanayisinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM, milli teknolojilerini ve kabiliyetlerini farklı coğrafyalarda sergilemeyi sürdürüyor.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde 15-18 Kasım'da düzenlenecek, Güney Asya'nın önemli savunma fuarlarından "Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022"ye katılacak şirket, burada milli teknolojileriyle boy gösterecek.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, IDEAS 2022'de, "İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn", "Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT)" ve milli imkanlarla tasarlanan küçük boyutlu denizaltı "STM500"ü katılımcıların beğenisine sunacak.

Taktik mini İHA sistemleri alanında dünyada öncü ve rekabetçi platformlar üreten STM, Türkiye'nin ilk mini vurucu İHA'sı KARGU'nun yanı sıra milli gözcü İHA TOGAN ve sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU'yu da Güney Asya ülkeleriyle buluşturacak.

"Yeni iş birliklerine imza atmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, özgün mühendislik çözümleriyle Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya 20'den fazla ülkede iş birlikleri, ihracat ve iş geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini bildirdi.

Başta Türk donanmasını ve güvenlik güçlerini yenilikçi ve milli sistemlerle donatırken, elde ettikleri deneyim ve mühendislik kabiliyetini, dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını ifade eden Güleryüz, şunları kaydetti:

"Pakistan'da bugüne kadar önemli projelere imza attık. Pakistan donanması için tasarladığımız, Türkiye'nin yurt dışına yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek 2018'de teslim ettik. Yine Pakistan'ın sahip olduğu Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projede ilk denizaltıyı teslim ettik ve diğer 2 denizaltının modernizasyon çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu projeyle Türkiye'de ilk kez yabancı bir ülkenin denizaltı modernizasyon projesinde ana yüklenici olarak STM imzamızı atmış olduk. Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz bu projeler sayesinde, Türkiye tarafından üretilecek 4 Ada Sınıfı Korvet Projesi'nde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyoruz. Pakistan'ın savunmasının gücüne güç katmak için yeni iş birliklerine ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yenilikçi ve milli platformlarımızı IDEAS'ta sergileyeceğimiz için heyecanlıyız."

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