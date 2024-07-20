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Ekonomi

Mikro ihracatçılar BGB kapsamındaki verileri haftalık sorgulayabilecek

Mikro ihracatçılar, adlarına düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamındaki detaylı verileri, Ticaret Bakanlığının GET-APP programı üzerinden haftalık sorgulayabilecek.

Mert Davut  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Mikro ihracatçılar BGB kapsamındaki verileri haftalık sorgulayabilecek

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığının, ihtiyaç duydukları veri konusunda ihracatçılara destek sağlanmasına yönelik hizmetlere bir yenisini eklediği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Mikro ihracatçılarımızın, adlarına düzenlenmiş basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki detaylı verilerini Ticaret Bakanlığımız GET-APP programı üzerinden haftalık olarak sorgulayabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mikro ihracatçılarımızın ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve detaylı beyan kapsamı e-ihracat verilerini aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulayabilmesine yönelik düzenlemeler de yakın bir tarihte devreye alınacaktır."

Öte yandan, fs-firma sahibi profiline sahip kullanıcılar, BGB verilerine "https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP" adresi üzerinden erişebilecek.

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