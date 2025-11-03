Dolar
Ekonomi

Microsoft, 2026-2029 döneminde BAE'ye 7,9 milyar dolar yatırım yapacak

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2026-2029 döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 7,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Microsoft, 2026-2029 döneminde BAE'ye 7,9 milyar dolar yatırım yapacak

New York

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, konuya ilişkin blog yazısında, BAE'de devam eden ve planlanan yatırımların ayrıntılarını paylaştı.

Yaklaşık iki buçuk yıl önce, ABD ve BAE hükümetlerinin teşvik ve desteğiyle yeni bir yapay zeka girişimi başlatıldığına işaret edilen yazıda, şirketin BAE'ye 2023'te başlatılan bu girişim kapsamında yedi yılda toplam 15,2 milyar dolar yatırım yapacağı aktarıldı.

Yazıda, 2023'ten bu yılın sonuna kadar BAE'ye 7,3 milyar doların üzerinde yatırım ve harcama yapılmış olacağı belirtilerek, bu rakamın, yapay zeka şirketi G42'ye yapılan 1,5 milyar dolarlık sermaye yatırımı, ülkedeki gelişmiş yapay zeka ve bulut veri merkezlerine yapılan 4,6 milyar doların üzerinde sermaye harcaması ve 1,2 milyar doların üzerinde yerel işletme giderleri ve satılan malların maliyetini içerdiği kaydedildi.

Gelecek yılın başından 2029 yılının sonuna kadar, BAE'de 7,9 milyar dolardan fazla harcama yapılacağı bildirilen yazıda, "Bu tutar, bu hafta Abu Dabi'de kamuoyuna açıklayacağımız yeni adımlar da dahil olmak üzere, yapay zeka ve bulut altyapımızın devam eden ve planlanan genişletilmesi için 5,5 milyar dolardan fazla sermaye harcaması içeriyor. Ayrıca, planlanan yerel işletme giderleri ve satılan malların maliyeti de dahil olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolarlık bir tutar da bu rakama dahil." ifadeleri kullanıldı.

