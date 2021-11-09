Dolar
9.71
Euro
11.25
Altın
1,826.23
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,625.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuşuyor Bakan Bilgin, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
logo
Ekonomi

Mersin'deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde muz toptan ticareti ile iştigal eden teşebbüsler hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 09.11.2021
Mersin'deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Ankara

Toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

Küle, ilgili kurul kararı uyarınca, Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerindeki muz toptan ticareti ile iştigal eden teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Küle, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulun, sözlü savunma aşamasına geçildiğini anlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de söz konusu teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiasıyla hazırlanan ön araştırma raporu sonucunda, 17 teşebbüs ve bir teşebbüs birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bunların ilgili kanunu ihlal ettiği, bu nedenle adı geçen teşebbüsler ve Bozyazı Komisyoncular Derneği hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Teşebbüs temsilcileri de kendilerinin aynı zamanda üretici olduğunu ve fiyatı belirleme şanslarının olmadığını ifade ederek, alış fiyatlarının ne olacağını büyük tüketim hallerindeki tüccarların tespit ettiğini savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 24 Kasım'da açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük can kaybı sayısı' kaydedildi
Avrupa ülkeleri Kovid-19'a karşı aşılamada üçüncü doza geçiyor
Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor
Nijerya, 2022 sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19 aşısını tamamlamayı hedefliyor

Benzer haberler

Mersin'deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Mersin'deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde

Avrupa kokartlı kadın hentbol hakeminin hedefi Şampiyonlar Ligi finali yönetmek

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Zincir marketlere verilen ceza kartelleşme suçundan verildi

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Zincir marketlere verilen ceza kartelleşme suçundan verildi
Mersin'de Keben narı hasadı başladı

Mersin'de Keben narı hasadı başladı
Tüketiciler Rekabet Kurulunun ceza kestiği zincir marketlere dava açabilecek

Tüketiciler Rekabet Kurulunun ceza kestiği zincir marketlere dava açabilecek