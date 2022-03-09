Dolar
14.64
Euro
16.06
Altın
2,013.36
ETH/USDT
2,745.00
BTC/USDT
42,136.00
BIST 100
2,035.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.03.2022
Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak

İstanbul

TCMB açıklamasında, bankanın 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacağı bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacağı belirtilen açıklamada, basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinde yer alan "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" sayfasından Genel Kurul Toplantısının canlı olarak takip edebileceği aktarıldı.

Açıklamada, genel kurul toplantılarına ilişkin bilginin bankanın internet sitesinin "Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Genel Kurul" bölümünde yer aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Benzer haberler

Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak

Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak