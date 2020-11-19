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Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçerken, döviz kurları ve altın fiyatları sert düştü.

Bekir Gürdamar   | 19.11.2020
Merkez Bankası'nın kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi

Istanbul

TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkartırken, para politikasında sadeleşmenin de sinyallerini verdi.

Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.307 puana kadar çıktı. BIST 100 endeksi, saat 14.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.306 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, TCMB'nin kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160'a kadar geriledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 7,6190 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 1,6 düşüşle 9,0070'ten işlem görüyor.

Altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 449,3 lirayı gördü. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 456 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara artan ilginin, TCMB'nin beklentiler doğrultusundaki adımları ile devam ettiğini kaydetti.

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