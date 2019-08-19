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Ekonomi

Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı

Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.

Belgin Yakışan   | 19.08.2019
Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak."

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