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Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık son 3 yılın en güçlü haftalık artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

Mahmut Çil  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık son 3 yılın en güçlü haftalık artışı

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 10 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar artışla 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs'ta 69 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 492 milyon dolar yükselişle 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti.

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