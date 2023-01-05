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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2022'nin son haftasında bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolara yükseldi.

Muhammed Said Tanıl   | 05.01.2023
Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
02.12.202243.68881.301124.989
09.12.202243.95484.810128.764
16.12.202243.91685.595129.511
23.12.202245.49082.938128.429
30.12.202245.85182.904128.755
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