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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 153,1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Merkez Bankası rezervleri 153,1 milyar dolara yükseldi

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 689 milyon dolar yükselişle 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Mayıs'ta 65 milyar 401 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 763 milyon dolar artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolardan 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
25.04.202581.80059.250141.051
02.05.202580.95557.577138.532
09.05.202583.12161.222144.343
16.05.202580.25665.401145.657
23.05.202584.25669.090153.110
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