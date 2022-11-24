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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 24.11.2022
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Kasım'da 76 milyar 621 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
04.11.202238.50775.175113.682
11.11.202240.90276.621117.523
18.11.202242.85580.030122.885
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