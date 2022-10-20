Dolar
18.57
Euro
18.25
Altın
1,637.36
ETH/USDT
1,297.90
BTC/USDT
19,214.00
BIST 100
3,937.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, NEF Stadyumu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 20.10.2022
Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar artışla 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ekim'de 73 milyar 252 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 50 milyon dolar artışla 113 milyar 976 milyon dolardan 116 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İklim değişikliği sorunu ortak bir sorundur, çözümü de ortak olmalıdır
AA Çevre Forumu'nda BM yetkilileri iklim kriziyle mücadele yollarını değerlendirdi
Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası rezervleri 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar TCMB’nin faiz kararını bekliyor

Borsadan kapanış rekoru

Borsadan kapanış rekoru
Pay senedi yatırımcı sayısı rekor kırdı

Pay senedi yatırımcı sayısı rekor kırdı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet