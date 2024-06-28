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Ekonomi

Merkez Bankası, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılıkları kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.

Murat Aslan  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Merkez Bankası, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılıkları kaldırdı

İstanbul

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, TCMB kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü sonlandırdı.

Kaldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle bulunuyordu.

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