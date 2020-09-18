Euro
8.97
Dolar
7.57
BIST 100
1,112.98
Altın
1,951.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'ya yükseldi.

Murat Aslan   | 18.09.2020
Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. 

Ağustos'ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,3428'den 7,5990'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,6751'den 7,9372'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,8 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara indi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8,62 oldu

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,6'dan yüzde eksi 1,5'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 9,43'ten yüzde 10,58'e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 9,38 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Londra'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni yıl etkinlikleri iptal edildi
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 22 milyonu geçti
AB, Kovid-19 aşısı alımı için sözleşme imzaladı
Bursa'daki meslek lisesinde 21 il için Kovid-19 bilgilendirme materyali üretildi
Kovid-19'u yenen Alanya Belediye Başkanı Yücel: Süreci yaşayan bilir!

Benzer haberler

Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı

Merkez Bankası Eylül Ayı Beklenti Anketini yayımladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar veri odaklı bir seyir izliyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 20 milyar 899 milyon dolar oldu

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 20 milyar 899 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 189 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 189 milyon dolar oldu