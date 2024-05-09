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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı son 6 haftada 1,7 milyar doları aştı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı son 6 haftada 1,7 milyar doları aştı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında net 309,1 milyon dolarlık hisse senedi, 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 52,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin 6 haftadır devam eden DİBS alımları 22 mart haftasından bu yana 1 milyar 715,8 milyon dolara ulaşırken, 6 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 26 Nisan itibarıyla 37 milyar 717,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Mayıs'ta 39 milyar 534,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 114,6 milyon dolardan 3 milyar 927,3 milyon dolara, ŞBS stokları 158,1 milyon dolardan 211 milyon dolara yükseldi.

Böylece, yabancıların DİBS stokları 24 Aralık 2021'den, ŞBS stokları da Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ayrıca, yurt dışında yerleşiklerin geçen haftaki alımları 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımlarının haftalık bazda 1 milyar doları aştığına işaret etti.

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