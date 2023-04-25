Dolar
19.43
Euro
21.31
Altın
1,989.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Ekonomi

Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı

Berlin

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Alman şirketinin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı.

Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu.

Rusya'da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Benzer haberler

Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı

Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı

AP Başkanı Metsola AB'nin daha aktif ve iddialı olması gerektiğini savundu

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Sberbank, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu başlattı

Sberbank, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu başlattı
Zelenskiy’den Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere yaptırım kararı

Zelenskiy’den Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere yaptırım kararı
Ukraynalı askerler cepheye yakın bölgelerde ağır silahlarla eğitimden geçiyor

Ukraynalı askerler cepheye yakın bölgelerde ağır silahlarla eğitimden geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet